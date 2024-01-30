Корнеенко Прокофий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти10.10.1901 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редченко (Корнеенко) Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Толстая (Корнеенко) Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.10.1901 ст.
От старческой слабости
Похороны
11.10.1901 ст.