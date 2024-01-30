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Корнеенко Прокофий Михайлович

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Место рождения

Даниловка, Чернігівська область

Дата рождения

1822

Дата смерти

10.10.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Даниловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редченко (Корнеенко) Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Даниловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Толстая (Корнеенко) Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Даниловка, Чернігівська область
Смерть
10.10.1901 ст.
Даниловка, Чернігівська область
От старческой слабости
Похороны
11.10.1901 ст.
Даниловка, Чернігівська область

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