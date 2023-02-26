Красиков Сергей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Сергей Иванов

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1863 г.р.

Мать

Жена

До 1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Красиков Иван

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1905

Дочь: Ольга Сергеева

Мать ребёнка: Агапия Иванова

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Иванова

Смерть
Неизвестно
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