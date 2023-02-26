Красиков Сергей Иванов
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Красиков Иван
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1905
Дочь: Ольга Сергеева
Мать ребёнка: Агапия Иванова
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Иванова
Смерть
Неизвестно