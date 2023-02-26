Прыгун Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыгун Антон

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Место рождения

д Лакетчино Витебская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Около 1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
22.11.1926

Сын: Прыгун Иван Антонович

Мать ребёнка: Прыгун Агата

д.Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Около 02.05.1939

Дочь: Кухто Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Прыгун Агата

д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прыгун Ульян Антонович

Мать ребёнка: Прыгун Агата

д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прыгун Агата

д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прыгун Владимир Антонович

Мать ребёнка: Прыгун Агата

д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прыгун Агата

д Лакетчино Витебская обл
Смерть
Неизвестно
д Лакетчино Витебская обл
Похороны
Неизвестно
д Лакетчино Витебская обл
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