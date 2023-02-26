Прыгун Антон
Место рожденияд Лакетчино Витебская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
22.11.1926
Мать ребёнка: Прыгун Агата
д.Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Около 02.05.1939
Дочь: Кухто Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Прыгун Агата
д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прыгун Агата
д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прыгун Агата
д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прыгун Владимир Антонович
Мать ребёнка: Прыгун Агата
д Лакетчино Витебская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прыгун Агата
д Лакетчино Витебская обл
Смерть
Неизвестно
д Лакетчино Витебская обл
Похороны
Неизвестно
д Лакетчино Витебская обл