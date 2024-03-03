Марья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1798 ст.
Муж: Лупп Иовлев Иевлев
Рашкино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
18. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXZ-SS3G?i=418&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
11.01.1814 ст.
Сын: Афанасий Луппов
Отец ребёнка: Лупп Иовлев Иевлев
Машутино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-P1L?i=526&cc=1921824
Смерть
Неизвестно