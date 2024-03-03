Марья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1798 ст.

Муж: Лупп Иовлев Иевлев

Рашкино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
18. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GXZ-SS3G?i=418&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
11.01.1814 ст.

Сын: Афанасий Луппов

Отец ребёнка: Лупп Иовлев Иевлев

Машутино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-P1L?i=526&cc=1921824
Смерть
Неизвестно
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