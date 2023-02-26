Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Екатерина Косьмина

Отец ребёнка: Левша Косьма Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Левша Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Левша Косьма Архипов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левша Косьма Архипов

Смерть
Неизвестно
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