Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Екатерина Косьмина
Отец ребёнка: Левша Косьма Архипов
Рождение ребёнка
1858
Сын: Левша Михаил Косьмин
Отец ребёнка: Левша Косьма Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Левша Косьма Архипов
Смерть
Неизвестно