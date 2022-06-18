Дятлова (Ракитина) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения08.04.1961
Дата смерти18.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1961
Рождение ребёнка
02.09.1986
Дочь: Захаваева (Дятлова) Алена Васильевна
Отец ребёнка: Дятлов Василий Михайлович
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.10.1987
Отец ребёнка: Дятлов Василий Михайлович
Смерть
18.06.2022