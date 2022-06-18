Дятлова (Ракитина) Елена Владимировна 08.04.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дятлова (Ракитина) Елена Владимировна

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Место рождения

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

08.04.1961

Дата смерти

18.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1961

Отец: Ракитин Владимир Александрович

Мать: Ракитина (Шарпалева) Екатерина Артемьевна

Прокопьево, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.09.1986

Дочь: Захаваева (Дятлова) Алена Васильевна

Отец ребёнка: Дятлов Василий Михайлович

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.10.1987

Сын: Дятлов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Дятлов Василий Михайлович

Смерть
18.06.2022

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