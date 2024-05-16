Захаров Геннадий Николаевич 08.05.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захаров Геннадий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1938

Дата смерти

23.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1938

Отец: Захаров Николай Перфильевич

Мать: Захарова (Гордеева) Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
08.01.1964

Дочь: Захарова Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Захарова (Астафьева) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1967

Дочь: Куляшова (Захарова) Людмила Геннадьевна

Мать ребёнка: Захарова (Астафьева) Галина Ивановна

Смерть
23.08.1985

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