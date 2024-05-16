Захаров Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1938
Дата смерти23.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1938
Рождение ребёнка
08.01.1964
Дочь: Захарова Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Захарова (Астафьева) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1967
Дочь: Куляшова (Захарова) Людмила Геннадьевна
Мать ребёнка: Захарова (Астафьева) Галина Ивановна
Смерть
23.08.1985