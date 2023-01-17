(Poskiparta) Maria Peters
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1841
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Sophia
Отец ребёнка: Krakul Кабрик (Gabriel Heinrichs)
Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно