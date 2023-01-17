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(Poskiparta) Maria Peters

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Место рождения

Сельцо, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
01.?.1841

Муж: Krakul Кабрик (Gabriel Heinrichs)

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Sophia

Отец ребёнка: Krakul Кабрик (Gabriel Heinrichs)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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