Щетинин Филипп Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798 ст.
Отец: Щетинин Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.
Сын: Щетинин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Щетинин Степан Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно