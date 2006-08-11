Апрелов Аркадий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апрелов Аркадий Эдуардович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Апрелов Эдуард Иванович

Мать: Апрелова Руфина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апрелов Григорий Аркадьевич

Мать ребёнка: Апрелова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апрелова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Аркадьевна

Мать ребёнка: Апрелова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Анастасия Аркадьевна

Мать ребёнка: Апрелова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апрелова Анна

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