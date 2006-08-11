Апрелов Аркадий Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Апрелов Эдуард Иванович
Мать: Апрелова Руфина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апрелов Григорий Аркадьевич
Мать ребёнка: Апрелова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апрелова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Аркадьевна
Мать ребёнка: Апрелова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкина Анастасия Аркадьевна
Мать ребёнка: Апрелова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апрелова Анна