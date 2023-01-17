Конев Михаил Осипович-Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Михаил Осипович-Иосифович

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Место рождения

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Гвазда, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
09.11.1836 ст.
Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
переселенцы из села Гвазды Воронежской губернии по указу Астраханской Казенной Палаты за № 603
Бракосочетание
Между 1842 и 1843

Жена: Конева Лукерья Кондратьевна

Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1862

Дочь: Косыченкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Конева Лукерья Кондратьевна

Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Работа или профессия
1886
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
сельский заседатель Черноярского уездного полицейского управления
Смерть
После 1886
Соленое Займище, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
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