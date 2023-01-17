Конев Михаил Осипович-Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
09.11.1836 ст.
переселенцы из села Гвазды Воронежской губернии по указу Астраханской Казенной Палаты за № 603
Бракосочетание
Между 1842 и 1843
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1862
Дочь: Косыченкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Конева Лукерья Кондратьевна
Работа или профессия
1886
Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
сельский заседатель Черноярского уездного полицейского управления
Смерть
После 1886