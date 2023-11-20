Юшин Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшин Яков Тимофеевич

Юшин Яков Тимофеевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Юшин Тимофей Максимович

Мать: Юшина (Бурдукова) Анна Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тимофеева (Юшина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Юшина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1898

Сын: Юшин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Юшина Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Юшин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Юшин Виталий Яковлевич

Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1908
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.