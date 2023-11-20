Юшин Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тимофеева (Юшина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Юшина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Юшина Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Юшина (Толоконникова) Прасковья Степановна
Смерть
1908