Пухова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

15.09.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
15.09.1910
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Анна Сергеевна

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