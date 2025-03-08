Бондарева (Рябова) Анна Васильева 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарева (Рябова) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
05.11.1895

Сын: Бондарев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
17.03.1898

Сын: Бондарев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
10.02.1900

Сын: Бондарев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Бондарев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
21.03.1906

Дочь: (Бондарева) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Бондарев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Рождение ребёнка
29.12.1909

Сын: Бондарев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов

Смерть
Неизвестно

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