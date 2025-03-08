Бондарева (Рябова) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1895
Сын: Бондарев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Рождение ребёнка
17.03.1898
Сын: Бондарев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Рождение ребёнка
10.02.1900
Сын: Бондарев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1903
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1906
Дочь: (Бондарева) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Бондарев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Рождение ребёнка
29.12.1909
Сын: Бондарев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бондарев Василий Иванов
Смерть
Неизвестно