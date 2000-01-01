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Федотов Сергей Борисович
Федотов Сергей Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федотов Борис Иванович
Мать
(Федотов) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Федотов Борис Иванович
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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