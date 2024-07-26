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Олимпиада Васильевна

Место рождения

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кулев Василий Иванович

Мать: Елизавета Васильевна

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфим Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.

Дочь: Александра Анфимовна

Отец ребёнка: Анфим Васильевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.

Сын: Василий Анфимович

Отец ребёнка: Анфим Васильевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.08.1873 ст.

Дочь: Надежда Анфимовна

Отец ребёнка: Анфим Васильевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.

Дочь: Екатерина Анфимовна

Отец ребёнка: Анфим Васильевич

Клочково, Кубино-Озерский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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