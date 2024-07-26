Олимпиада Васильевна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Кулев Василий Иванович
Мать: Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфим Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1868 ст.
Дочь: Александра Анфимовна
Отец ребёнка: Анфим Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.
Сын: Василий Анфимович
Отец ребёнка: Анфим Васильевич
Рождение ребёнка
30.08.1873 ст.
Дочь: Надежда Анфимовна
Отец ребёнка: Анфим Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1875 ст.
Дочь: Екатерина Анфимовна
Отец ребёнка: Анфим Васильевич
Смерть
Неизвестно