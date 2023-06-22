Борисов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1955

Дата смерти

19.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

1933 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955

Отец: Борисов Иван Сергеевич

Мать: Борисова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Лидия Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1978

Дочь: Борисова Мария Александровна

Мать ребёнка: Борисова Лидия Александровна

Смерть
19.06.1993

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