Борисов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1955
Дата смерти19.06.1993
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955
Отец: Борисов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Лидия Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1978
Дочь: Борисова Мария Александровна
Мать ребёнка: Борисова Лидия Александровна
Смерть
19.06.1993