Пушкина Евгения Львовна
женский, родилась 27.12.1851, Кострома, город Кострома, Костромская область
умерла 15.09.1930, Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
ОтецПушкин Лёв Александрович25.02.1816 г.р.
МатьПушкина (Текутьева) Елизавета Григорьевна23.07.1825 г.р.
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Рождение
27.12.1851
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
15.09.1930
Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область