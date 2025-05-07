Пушкина Евгения Львовна 27.12.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пушкина Евгения Львовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.12.1851, Кострома, город Кострома, Костромская область

умерла 15.09.1930, Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Отец
Пушкин Лёв Александрович25.02.1816 г.р.
Мать
Пушкина (Текутьева) Елизавета Григорьевна23.07.1825 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1851

Отец: Пушкин Лёв Александрович

Мать: Пушкина (Текутьева) Елизавета Григорьевна

Кострома, город Кострома, Костромская область

Смерть
15.09.1930
Новинки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

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