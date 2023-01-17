Геец (Гавриленко) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геец (Гавриленко) Ксения Ивановна

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Место рождения

Левки, Чернігівська область

Дата рождения

Вычислено 1853 ст.

Дата смерти

24.07.1908 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Левки, Чернігівська область
Левок деревня Ольшанской волости Прилукского уезда Полтавской губернии Украина
Рождение ребёнка
С 1881 по 1882 ст.

Сын: Геец Василий Семенович

Отец ребёнка: Геец Семен Михайлович

Гейцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геец Семен Михайлович

Смерть
24.07.1908 ст.
Новая Прилука, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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