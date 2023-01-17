Геец (Гавриленко) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853 ст.
Дата смерти24.07.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Левок деревня Ольшанской волости Прилукского уезда Полтавской губернии Украина
Рождение ребёнка
С 1881 по 1882 ст.
Отец ребёнка: Геец Семен Михайлович
Гейцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1908 ст.
Новая Прилука, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край