Рек Павел Константинович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рек Павел Константинович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 11.11.1898, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Супруги
Рек Екатерина Дмитриевна05.10.1823 г.р.
Дети
Рек Владимир Павлович?.10.1852 г.р.
Рек Лидия Павловна23.01.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рек Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.10.1852

Сын: Рек Владимир Павлович

Мать ребёнка: Рек Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.01.1859

Дочь: Рек Лидия Павловна

Мать ребёнка: Рек Екатерина Дмитриевна

Смерть
11.11.1898
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.