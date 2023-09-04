Рек Павел Константинович
мужской, родился Неизвестно
умер 11.11.1898, Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Супруги
Рек Екатерина Дмитриевна05.10.1823 г.р.
Дети
Рек Владимир Павлович?.10.1852 г.р.
Рек Лидия Павловна23.01.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рек Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.10.1852
Мать ребёнка: Рек Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.01.1859
Дочь: Рек Лидия Павловна
Мать ребёнка: Рек Екатерина Дмитриевна
Смерть
11.11.1898
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область