Козмина-Маршова (Петрова) Анастасия(Акилина) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козмина-Маршова (Петрова) Анастасия(Акилина) Петровна

Место рождения

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.11.1868 ст.

Муж: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1869 ст.

Сын: Маршов-Козмин (Григорьев) Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1874 ст.

Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Агапия Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1876 ст.

Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Евфросиния Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.

Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Феврония Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.08.1880 ст.

Сын: Козмин-Маршов (Григорьев) Адриан-Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1885

Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Сын: Козмин-Маршов (Григорьев) Филипп Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.

Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.

Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.12.1892 ст.

Сын: Козмин-Маршов (Григорьев) Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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