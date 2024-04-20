Козмина-Маршова (Петрова) Анастасия(Акилина) Петровна
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Маршов-Козмин (Григорьев) Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Агапия Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Евфросиния Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Феврония Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Сын: Козмин-Маршов (Григорьев) Адриан-Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Сын: Козмин-Маршов (Григорьев) Филипп Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Дочь: Козмина-Маршова (Григорьева) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич
Сын: Козмин-Маршов (Григорьев) Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Алексеев-Яковлев (Козмин-Маршов) Дмитрий Григорьевич