Сытянка Автаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сытянка Автаев

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Место рождения

с. Барановка

Дата рождения

1684

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Автай

Мать: не указана

с. Барановка
Смерть
1746
с. Барановка
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