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Сытянка Автаев
Сытянка Автаев
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Место рождения
с. Барановка
Дата рождения
1684
Дата смерти
1746
Пол
Мужской
Отец
Автай
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец:
Автай
Мать: не указана
с. Барановка
Смерть
1746
с. Барановка
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