Автай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автай

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Место рождения

с. Барановка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Барановка
Рождение ребёнка
1672

Сын: Сексет Автаев (ум. Некрещен) Сыскетка (ум. некрещен)

Мать ребёнка: не указана

с. Барановка
Рождение ребёнка
1684

Сын: Сытянка Автаев

Мать ребёнка: не указана

с. Барановка
Рождение ребёнка
1688

Сын: Иванов Мосей Иванов

Мать ребёнка: не указана

с. Барановка
Смерть
Неизвестно
с. Барановка
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