Автай
Место рожденияс. Барановка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Барановка
Рождение ребёнка
1672
Сын: Сексет Автаев (ум. Некрещен) Сыскетка (ум. некрещен)
Мать ребёнка: не указана
с. Барановка
Рождение ребёнка
1684
Сын: Сытянка Автаев
Мать ребёнка: не указана
с. Барановка
Рождение ребёнка
1688
Сын: Иванов Мосей Иванов
Мать ребёнка: не указана
с. Барановка
Смерть
Неизвестно
с. Барановка