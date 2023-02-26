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Поляков Агафоник Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

28.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Григорий Семёнов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1872

Сын: Поляков Леонтий (Агапиев)

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Фёкла (Агафоникова)

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
04.04.1875

Сын: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1878

Сын: Копин Алексей (Агафоников)

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Поляков Денисий Агафоников

Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.04.1897
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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