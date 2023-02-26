Поляков Агафоник Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти28.04.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Григорий Семёнов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1872
Сын: Поляков Леонтий (Агапиев)
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Фёкла (Агафоникова)
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
04.04.1875
Сын: Поляков Евтихий (Тихон Агапиев)
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
11.02.1878
Сын: Копин Алексей (Агафоников)
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Поляков Денисий Агафоников
Мать ребёнка: Полякова Екатерина Павлова
Смерть
28.04.1897