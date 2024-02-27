Хамзатх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маза
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазаев Маташ Хамзатханович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазаев Дага Хамзатханович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазаев Сайд-Али Хамзатханович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно