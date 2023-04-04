Рабинович Абрам
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Рабинович Григорий1898 г.р.
Рабинович (Фрэз) Илья02.09.1909 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перла
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Рабинович Григорий
Мать ребёнка: Перла
Рождение ребёнка
02.09.1909
Мать ребёнка: Перла
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1913
Сын: Рабинович (Абрамов) Александр
Мать ребёнка: Перла
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно