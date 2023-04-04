Рабинович Абрам Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рабинович Абрам

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Рабинович Григорий1898 г.р.
Рабинович (Фрэз) Илья02.09.1909 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перла

Работа или профессия
Неизвестно

служил в лесничестве

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рабинович Григорий

Мать ребёнка: Перла

Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Рабинович (Фрэз) Илья

Мать ребёнка: Перла

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Рабинович (Абрамов) Александр

Мать ребёнка: Перла

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.