Перла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1909 г.р.
1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Рабинович Григорий

Отец ребёнка: Рабинович Абрам

Рождение ребёнка
02.09.1909

Сын: Рабинович (фрэз) Илья

Отец ребёнка: Рабинович Абрам

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1913

Сын: Рабинович (абрамов) Александр

Отец ребёнка: Рабинович Абрам

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рабинович Абрам