Перла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Рабинович Григорий
Отец ребёнка: Рабинович Абрам
Рождение ребёнка
02.09.1909
Отец ребёнка: Рабинович Абрам
Рождение ребёнка
08.11.1913
Сын: Рабинович (абрамов) Александр
Отец ребёнка: Рабинович Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рабинович Абрам