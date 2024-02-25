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Кундухов Мурат Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1935

Дата смерти

02.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.?

Сын: Кундухов Валерий Муратович

Мать ребёнка: Кундухова (Турчанинова) Нелля Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кундухова (Турчанинова) Нелля Викторовна

Рождение ребёнка
19.06.1967

Дочь: Кундухова Виалета Муратовна

Мать ребёнка: Кундухова (Турчанинова) Нелля Викторовна

Смерть
02.09.1984

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