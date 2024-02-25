Кундухов Мурат Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1935
Дата смерти02.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.?
Сын: Кундухов Валерий Муратович
Мать ребёнка: Кундухова (Турчанинова) Нелля Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1967
Дочь: Кундухова Виалета Муратовна
Мать ребёнка: Кундухова (Турчанинова) Нелля Викторовна
Смерть
02.09.1984