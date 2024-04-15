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Романченко Прасковья Корнеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
04.09.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Харитонович Павленко
Рождение ребёнка
13.12.1864 ст.

Сын: Романко Павел Павлович

Отец ребёнка: Романко Павел Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBR-4?i=728&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.

Дочь: Харченко Матрона Павловна

Отец ребёнка: Романко Павел Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JW-W?i=220&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.10.1871 ст.

Сын: Романченко Андрей Павлович

Отец ребёнка: Романко Павел Петрович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FB-F?cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романко Павел Петрович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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