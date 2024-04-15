Романченко Прасковья Корнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
04.09.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Харитонович Павленко
Рождение ребёнка
13.12.1864 ст.
Отец ребёнка: Романко Павел Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBR-4?i=728&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.11.1869 ст.
Дочь: Харченко Матрона Павловна
Отец ребёнка: Романко Павел Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7JW-W?i=220&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.10.1871 ст.
Сын: Романченко Андрей Павлович
Отец ребёнка: Романко Павел Петрович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FB-F?cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно