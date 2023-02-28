Степанова (Петрова) Екатерина Павлова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1908
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1910
Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев
Рождение ребёнка
06.12.1912
Сын: Степанов Николай Николаев
Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев
Рождение ребёнка
10.08.1915
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев
Рождение ребёнка
16.12.1916
Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев
Смерть
Неизвестно