Степанова (Петрова) Екатерина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Петрова) Екатерина Павлова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Степанов Николай Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1910

Сын: Степанов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1912

Сын: Степанов Николай Николаев

Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1915

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1916

Сын: Степанов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Степанов Николай Терентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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