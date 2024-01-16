Малыгин Степан Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгин Степан Антипович

Малыгин Степан Антипович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Малыгин Антип Антропович

Мать: Малыгина Васса Тимофеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1847

Сын: Малыгин Пётр Степанович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1849

Сын: Малыгин Иван Степанович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1851

Сын: Малыгин Аркадий Степанович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1859

Сын: Малыгин Павел Степанович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Александра Алексеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close