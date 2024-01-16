Малыгин Степан Антипович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1851
Сын: Малыгин Аркадий Степанович
Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Малыгина Александра Алексеевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно