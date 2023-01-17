Энгельгардт (Благовещенская) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Благовещенская) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1861

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Энгельгардт Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1887

Сын: Энгельгардт Борис Михайлович

Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович

Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Энгельгардт Мария Михайловна

Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович

Бракосочетание
26.08.1894

Муж: Энгельгардт Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энгельгардт Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович

Смерть
1929
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