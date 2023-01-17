Энгельгардт (Благовещенская) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1861
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Энгельгардт Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович
Рождение ребёнка
27.11.1887
Сын: Энгельгардт Борис Михайлович
Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович
Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Энгельгардт Мария Михайловна
Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович
Бракосочетание
26.08.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Энгельгардт Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Энгельгардт Михаил Александрович
Смерть
1929