Емельянова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1976
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
12.04.2004
Сын: Емельянов Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
23.04.2007
Сын: Емельянов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович
Рождение ребёнка
16.07.2012
Дочь: Емельянова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович