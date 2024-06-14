Емельянова Елена Викторовна 02.08.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1976

Отец: Корепанов Виктор Михайлович

Мать: Корепанова Генриетта Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
12.04.2004

Сын: Емельянов Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
23.04.2007

Сын: Емельянов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович

Рождение ребёнка
16.07.2012

Дочь: Емельянова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Емельянов Сергей Викторович

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