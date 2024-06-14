Корепанова Генриетта Сергеевна 21.01.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корепанова Генриетта Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950

Отец: Ившин Сергей

Мать: Королева Капиталина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепанов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Корепанов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепанов Павел Викторович

Отец ребёнка: Корепанов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
02.08.1976

Дочь: Емельянова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Корепанов Виктор Михайлович

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