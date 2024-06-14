Корепанова Генриетта Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1950
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1950
Отец: Ившин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепанов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Корепанов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепанов Павел Викторович
Отец ребёнка: Корепанов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1976
Дочь: Емельянова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Корепанов Виктор Михайлович