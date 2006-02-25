Быстрова (Набилкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1926
Дата смерти25.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Быстров Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Быстров Александр Михайлович
Отец ребёнка: Быстров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.10.1965
Дочь: Снегирева (Быстрова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Быстров Михаил Васильевич
Смерть
25.02.2006