Быстрова (Набилкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстрова (Набилкина) Татьяна Ивановна

Быстрова (Набилкина) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1926

Дата смерти

25.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1926

Отец: Набилкин - Минеев Иван Иванович

Мать: Набилкина (Ерошкина) Макрида Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Быстров Александр Михайлович

Отец ребёнка: Быстров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.10.1965

Дочь: Снегирева (Быстрова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Быстров Михаил Васильевич

Смерть
25.02.2006

Мы используем куки для улучшения работы сайта.