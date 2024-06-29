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Яковлев Семен Иванович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Яковлев Иван Алексеевич

Мать: Яковлева Анна Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Яковлева Агрипина Семеновна

Мать ребёнка: Яковлева Параскева Федоровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
02.01.1852

Жена: Яковлева (Тимофеева) Акилина Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Яковлева Елена Семеновна

Мать ребёнка: Яковлева (Тимофеева) Акилина Фоминична

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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