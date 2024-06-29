Яковлев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Яковлев Иван Алексеевич
Мать: Яковлева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Яковлева Агрипина Семеновна
Мать ребёнка: Яковлева Параскева Федоровна
Бракосочетание
02.01.1852
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Яковлева Елена Семеновна
Мать ребёнка: Яковлева (Тимофеева) Акилина Фоминична
Смерть
Неизвестно