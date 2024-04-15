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Гончаренко Тарас Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.02.1883 ст.

Дата смерти

28.01.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1883 ст.

Отец: Гончаренко Василий Филиппович

Мать: Гончаренко Анисья Захаровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-713M
Крещение
22.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.01.1884 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от золотухи
Похороны
30.01.1884 ст.
на приходском кладбище
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