Гончаренко Тарас Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1883 ст.
Дата смерти28.01.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1883 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9G2-8?cc=3511744&cat=1008700&personaUrl=/ark:/61903/1:1:6X3T-713M
Крещение
22.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
28.01.1884 ст.
Причина смерти: от золотухи
Похороны
30.01.1884 ст.
на приходском кладбище