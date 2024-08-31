Маршак (Мильвидская) Софья (Шифра) Михайловна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маршак (Мильвидская) Софья (Шифра) Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1889

умерла 1953

Супруги
Маршак Самуил Яковлевич03.11.1887 г.р.
Дети
Маршак Иммануэль Самуилович10.03.1917 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1912

Муж: Маршак Самуил Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
10.03.1917

Сын: Маршак Иммануэль Самуилович

Отец ребёнка: Маршак Самуил Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1953

Похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 2) рядом с мужем и старшим сыном.

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