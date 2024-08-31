Маршак (Мильвидская) Софья (Шифра) Михайловна
женский, родилась 1889
умерла 1953
Супруги
Маршак Самуил Яковлевич03.11.1887 г.р.
Дети
Маршак Иммануэль Самуилович10.03.1917 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.03.1917
Сын: Маршак Иммануэль Самуилович
Отец ребёнка: Маршак Самуил Яковлевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1953