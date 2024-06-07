Кощеева (Чувашева) Фекла Степановна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кощеева (Чувашева) Фекла Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Никита Семенович

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Кощеева) Федосия Никитична

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Кощеев Семен Никитович

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Агафонова (Кощеева) Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Кощеев Тимофей Никитович

Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович

Смерть
1789

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