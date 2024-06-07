Кощеева (Чувашева) Фекла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Кощеева) Федосия Никитична
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Агафонова (Кощеева) Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Кощеев Никита Семенович
Смерть
1789