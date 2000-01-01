Хлотарь 4 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлотарь 4

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

685

Дата смерти

719

Пол

Мужской

Отец

657 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
685

Отец: Теодорих 3

Мать: не указана

Смерть
719
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