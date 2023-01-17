Зайцова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зайцов Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Зайцов Тимофей Андреевич
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно