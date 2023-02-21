Проняев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроняев Владимир

Проняев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Около 12.12.1975

Жена: Волкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мязина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проняев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Волкова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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