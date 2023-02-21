Проняев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Около 12.12.1975
Жена: Волкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мязина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проняев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Волкова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Галина Петровна
Смерть
Неизвестно