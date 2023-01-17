Солдаткина (Солдаткина) Елена Савватьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1809
Отец: Каменев Савватий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1833
Сын: Солдаткин Александр Тимофеев
Отец ребёнка: Солдаткин Тимофей Игнатьев
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Солдаткин Гавриил Тимофеев
Отец ребёнка: Солдаткин Тимофей Игнатьев
Рождение ребёнка
28.07.1837
Дочь: Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Солдаткин Тимофей Игнатьев
Смерть
Неизвестно