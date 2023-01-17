Солдаткина (Солдаткина) Елена Савватьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдаткина (Солдаткина) Елена Савватьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Каменев Савватий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1833

Сын: Солдаткин Александр Тимофеев

Отец ребёнка: Солдаткин Тимофей Игнатьев

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Солдаткин Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Солдаткин Тимофей Игнатьев

Рождение ребёнка
28.07.1837

Дочь: Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Солдаткин Тимофей Игнатьев

Смерть
Неизвестно
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