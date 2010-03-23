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Журавлев Николай Павлович

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Место рождения

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.01.1922

Дата смерти

23.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Около 1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1922

Отец: Журавлев Павел Федорович

Мать: Журавлева (Карлашева) Христина Филипповна

Акбулак, Акбулакский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Герой ВОВ. https://1418museum.ru/heroes/37355866/?SEARCH=Y https://1418museum.ru/heroes/67694148/?SEARCH=Y
Бракосочетание
Около 1942

Жена: Журавлева Мария Петровна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Рождение ребёнка
?.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна

Смерть
23.03.2010
Камышин, город Камышин, Волгоградская область

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