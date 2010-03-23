Журавлев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения10.01.1922
Дата смерти23.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1922
Место жительства
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Герой ВОВ. https://1418museum.ru/heroes/37355866/?SEARCH=Y https://1418museum.ru/heroes/67694148/?SEARCH=Y
Бракосочетание
Около 1942
Жена: Журавлева Мария Петровна
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Мария Петровна
Смерть
23.03.2010