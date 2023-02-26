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Трюхов Никита Васильев
Трюхов Никита Васильев
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Место рождения
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения
До 1886
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трюхова ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец:
Трюхова ?
Мать:
?
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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