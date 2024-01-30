Лисовский Иван Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1778 по 1780
Дата смерти25.07.1798 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1778 по 1780
Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1787
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Смерть
25.07.1798 ст.
Причина смерти: на реке Очкин утоп.
Похороны
25.07.1798 ст.