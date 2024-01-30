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Лисовский Иван Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1778 по 1780

Дата смерти

25.07.1798 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

С 1736 по 1746 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
С 1778 по 1780

Отец: Лисовский Исак Есипович (Иосифович)

Мать: Лисовская Агафья Ивановна

Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и возраста в метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1787
Очкино, Сумська область
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Смерть
25.07.1798 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: на реке Очкин утоп.
Похороны
25.07.1798 ст.
Очкино, Сумська область

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