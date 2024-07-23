Ордина Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Мария Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

11.08.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Игнатий Андреевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ордин Никифор Игнатьевич

Отец ребёнка: Ордин Игнатий Андреевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
06.08.1866

Сын: Ордин Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Ордин Игнатий Андреевич

д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Смерть
11.08.1866
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Причина смерти: от родов

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