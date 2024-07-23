Ордина Мария Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти11.08.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ордин Игнатий Андреевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
06.08.1866
Отец ребёнка: Ордин Игнатий Андреевич
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Смерть
11.08.1866
д. Подволочье Бакшеевского сельского общества
Причина смерти: от родов