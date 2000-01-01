Авчинникова (Луньковаааааааа) Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.02.1891
Рождение ребёнка
07.06.1895
Сын: Авчинников Феодор Андреевич (Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение ребёнка
03.10.1897
Сын: Овчинников Петр Андреевич (Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение ребёнка
30.03.1900
Сын: Овчинников Яков Андреев(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение ребёнка
18.06.1902
Дочь: Овчинникова Мария Андреева(Р.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение ребёнка
26.01.1905
Сын: Овчинников Григорий Андреев(Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение ребёнка
12.03.1906
Дочь: Овчинникова Дарья Андреева(Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение ребёнка
12.03.1906
Дочь: Овчинникова Матрона Андреева (Р.С.)
Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно