Авчинникова (Луньковаааааааа) Татьяна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авчинникова (Луньковаааааааа) Татьяна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.02.1891

Муж: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
07.06.1895

Сын: Авчинников Феодор Андреевич (Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
03.10.1897

Сын: Овчинников Петр Андреевич (Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
30.03.1900

Сын: Овчинников Яков Андреев(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
18.06.1902

Дочь: Овчинникова Мария Андреева(Р.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
26.01.1905

Сын: Овчинников Григорий Андреев(Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
12.03.1906

Дочь: Овчинникова Дарья Андреева(Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение ребёнка
12.03.1906

Дочь: Овчинникова Матрона Андреева (Р.С.)

Отец ребёнка: Авчинников Андрей Иванов (Б.)

Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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