Асоскова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1852
Дочь: Асоскова (Асоскова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Асосков Федор Федулович
Рождение ребёнка
27.07.1856
Дочь: Асоскова (Асоскова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Асосков Федор Федулович
Рождение ребёнка
05.04.1859
Дочь: Асоскова (Асоскова) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Асосков Федор Федулович
Смерть
Неизвестно