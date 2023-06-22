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Асоскова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асосков Федор Федулович

Рождение ребёнка
27.01.1852

Дочь: Асоскова (Асоскова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Асосков Федор Федулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1856

Дочь: Асоскова (Асоскова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Асосков Федор Федулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1859

Дочь: Асоскова (Асоскова) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Асосков Федор Федулович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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