Анастасия Ерофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федот Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Мефодиев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Мефодиев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Яков Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Мефодиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Мефодиев
Смерть
Неизвестно