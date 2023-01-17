Анастасия Ерофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ерофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Федот Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Мефодиев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Мефодиев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Яков Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Мефодиев

Кукуевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Мефодиев

Смерть
Неизвестно
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